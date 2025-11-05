Thói quen bật Bluetooth khiến tài khoản ngân hàng dễ bị 'dọn sạch'

Công nghệ Bluetooth đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, giúp chúng ta kết nối tai nghe, đồng hồ và vô số thiết bị khác một cách tiện lợi. Nhưng chính sự tiện lợi này đang đi kèm một cái giá đắt là rủi ro bảo mật mà hầu hết mọi người đều đang bỏ qua.
Cụ thể, việc luôn bật Bluetooth 24/7, đặc biệt là ở nơi công cộng, có lẽ là sai lầm an ninh mạng phổ biến nhất bạn đang mắc phải mà không hề hay biết.
Bật Bluetooth liên tục cũng giống mở toang cánh cửa mời gọi tin tặc
Các chuyên gia cảnh báo, khi để Bluetooth ở trạng thái luôn bật, cũng là lúc người dùng đang 'phát tín hiệu' cho cả thế giới (trong đó có cả tin tặc) rằng thiết bị của bạn sẵn sàng kết nối. Một khi kết nối thành công, chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công 'Bluejacking' (gửi tin nhắn, quảng cáo rác) hoặc nguy hiểm hơn là 'bluesnarfing'.
Với 'Bluesnarfing', tin tặc có thể truy cập và đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm nhất của bạn. Hãy tưởng tượng, chúng có thể lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, nhật ký cuộc gọi... và dùng chúng để mạo danh bạn, đăng ký thẻ tín dụng hoặc mua xe dưới tên của bạn. Điều đáng sợ nhất của kỹ thuật tấn công này là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu của bạn đã bị đánh cắp.
Chưa dừng lại ở đó, tín hiệu Bluetooth có thể bị lợi dụng để theo dõi mọi hoạt động di chuyển. Đây là kỹ thuật mà các nhà bán lẻ lớn thường dùng (qua Bluetooth beacon) để thu thập dữ liệu khách hàng và tin tặc hoàn toàn có thể làm điều tương tự. Nguy cơ này không chỉ giới hạn ở điện thoại mà còn áp dụng cho cả các thiết bị y tế đeo trên người như máy điều hòa nhịp tim.
Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân?
Mặc dù đối diện với nguy cơ rủi ro lớn, nhưng việc tự bảo vệ bản thân lại không quá phức tạp. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị các bước sau:
- Quy tắc vàng: Hãy tắt Bluetooth khi không sử dụng. Đây là điều quan trọng nhất, đặc biệt là khi bạn ở nơi công cộng như quán cà phê, sân bay hay trung tâm thương mại.
- Đặt chế độ không thể phát hiện (Undiscoverable): Nếu phải bật Bluetooth, hãy vào cài đặt và chọn chế độ ẩn, để các thiết bị lạ không thể tìm thấy bạn.
- Tắt khả năng tự động kết nối lại: Ngăn thiết bị của bạn tự động kết nối với các mạng không tin cậy.
- Cập nhật hệ điều hành: Đây là lời khuyên quan trọng nhất. Nhiều người cho rằng chỉ cần tắt Bluetooth là an toàn, nhưng nếu hệ điều hành lỗi thời, bạn vẫn có thể trở thành nạn nhân của 'BlueBorne'. Đây là một hình thức tấn công nghiêm trọng, cho phép tin tặc chiếm toàn quyền kiểm soát điện thoại, bật camera và truy cập ứng dụng của bạn mà bạn không hề hay biết.
- Không bao giờ chấp nhận yêu cầu ghép nối lạ: Nếu thấy một yêu cầu kết nối Bluetooth bất ngờ, hãy từ chối.
- Kiểm tra quyền ứng dụng: Nhiều ứng dụng yêu cầu quyền truy cập Bluetooth và Wi-Fi chỉ để theo dõi vị trí và danh bạ của bạn. Hãy thường xuyên rà soát và thu hồi các quyền không cần thiết.
- Sử dụng VPN: Như một lớp bảo vệ bổ sung, VPN có thể mã hóa dữ liệu và ẩn địa chỉ IP của bạn, khiến tin tặc khó nhắm mục tiêu hơn.
