Thói quen bật Bluetooth khiến tài khoản ngân hàng dễ bị 'dọn sạch'

Công nghệ Bluetooth đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, giúp chúng ta kết nối tai nghe, đồng hồ và vô số thiết bị khác một cách tiện lợi. Nhưng chính sự tiện lợi này đang đi kèm một cái giá đắt là rủi ro bảo mật mà hầu hết mọi người đều đang bỏ qua.

Cụ thể, việc luôn bật Bluetooth 24/7, đặc biệt là ở nơi công cộng, có lẽ là sai lầm an ninh mạng phổ biến nhất bạn đang mắc phải mà không hề hay biết.

Bật Bluetooth liên tục có thể mở đường cho tin tặc tấn công bạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Bật Bluetooth liên tục cũng giống mở toang cánh cửa mời gọi tin tặc

Các chuyên gia cảnh báo, khi để Bluetooth ở trạng thái luôn bật, cũng là lúc người dùng đang 'phát tín hiệu' cho cả thế giới (trong đó có cả tin tặc) rằng thiết bị của bạn sẵn sàng kết nối. Một khi kết nối thành công, chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công 'Bluejacking' (gửi tin nhắn, quảng cáo rác) hoặc nguy hiểm hơn là 'bluesnarfing'.

Với 'Bluesnarfing', tin tặc có thể truy cập và đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm nhất của bạn. Hãy tưởng tượng, chúng có thể lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, nhật ký cuộc gọi... và dùng chúng để mạo danh bạn, đăng ký thẻ tín dụng hoặc mua xe dưới tên của bạn. Điều đáng sợ nhất của kỹ thuật tấn công này là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu của bạn đã bị đánh cắp.

Chưa dừng lại ở đó, tín hiệu Bluetooth có thể bị lợi dụng để theo dõi mọi hoạt động di chuyển. Đây là kỹ thuật mà các nhà bán lẻ lớn thường dùng (qua Bluetooth beacon) để thu thập dữ liệu khách hàng và tin tặc hoàn toàn có thể làm điều tương tự. Nguy cơ này không chỉ giới hạn ở điện thoại mà còn áp dụng cho cả các thiết bị y tế đeo trên người như máy điều hòa nhịp tim.

Nhiều rủi ro bảo mật liên quan đến việc mở Bluetooth 24/7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân?

Mặc dù đối diện với nguy cơ rủi ro lớn, nhưng việc tự bảo vệ bản thân lại không quá phức tạp. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị các bước sau: