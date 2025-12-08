Thói quen đơn giản giúp kiểm soát huyết áp, tim mạch

Tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng, vì vậy việc theo dõi định kỳ là rất cần thiết. Nếu không được kiểm soát, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh thận và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác, theo Times of India (Ấn Độ).

Đi ngủ đúng giờ giảm áp lực cho tim

Nhịp sinh học là “đồng hồ nội tại” điều hòa giấc ngủ, hormone, chuyển hóa và hoạt động của các cơ quan. Trong lúc ngủ, huyết áp thường giảm tự nhiên vào ban đêm (gọi là hiện tượng hạ huyết áp ban đêm). Khi thói quen ngủ bị xáo trộn, đặc biệt là đi ngủ không đều giờ, hiện tượng này có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ:

Huyết áp cao kéo dài.

Tiểu đường và béo phì.

Nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Việc kiểm soát huyết áp là vô cùng quan trọng Ảnh: AI

Bên cạnh thuốc men, chế độ ăn lành mạnh và vận động đều đặn, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc đi ngủ đúng giờ mỗi tối giúp ổn định nhịp sinh học (circadian rhythm) - cơ chế kiểm soát giấc ngủ, hormone, chuyển hóa và chức năng cơ quan. Thói quen này không chỉ hỗ trợ hiện tượng hạ huyết áp ban đêm, giảm áp lực cho tim, mà còn tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị tăng huyết áp hiện có.

Một nghiên cứu của Đại học Khoa học - Sức khỏe Oregon (Mỹ) được thực hiện trên 11 người trung niên, gồm một tuần sinh hoạt theo lịch ngủ thông thường và 2 tuần duy trì giờ đi ngủ cố định. Trong suốt nghiên cứu, những người tham gia không thay đổi thời lượng ngủ mà chỉ điều chỉnh thời điểm đi ngủ.

Kết quả cho thấy, sau khi duy trì cùng 1 giờ đi ngủ cố định, huyết áp tâm thu của họ giảm hơn 4 mmHg, huyết áp tâm trương giảm 3 mmHg. Điều này cho thấy việc đi ngủ đúng giờ là một biện pháp đơn giản, ít tốn kém để hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Vì sao giờ đi ngủ cố định có lợi cho tim mạch và chuyển hóa?

Giờ đi ngủ ổn định giúp cơ thể vận hành nhịp nhàng. Ngược lại, ngủ không đều giờ có thể làm rối loạn nhịp sinh học, dẫn đến huyết áp ban đêm cao hơn; tăng gánh nặng cho hệ tim mạch và sức khỏe chuyển hóa kém hơn.

Nghiên cứu cho thấy việc đi ngủ đúng giờ là biện pháp đơn giản giúp kiểm soát huyết áp Ảnh: AI

Khi đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi tối, cơ thể kiểm soát huyết áp, hormone và chuyển hóa tốt hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể. Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên:

Đặt giờ đi ngủ và thức dậy cố định, kể cả cuối tuần.

Tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ.

Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và mát mẻ.

Tránh dùng thiết bị điện tử hoặc ánh sáng mạnh trước giờ ngủ

Ngoài ra, có thể thực hiện một số biện pháp sau để kiểm soát huyết áp hiệu quả:

Giảm lượng muối trong chế độ ăn.

Hạn chế rượu bia.

Vận động thể chất thường xuyên.

Tránh hút thuốc.

Duy trì cân nặng hợp lý.

Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt cho huyết áp, là cách tự nhiên và tiết kiệm để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.