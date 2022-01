Thói quen hằng ngày này có thể gây chết người

Trên thực tế, với lượng thời gian ngồi trước màn hình rộng, sẽ thực sự tuyệt vời nếu việc xem các chương trình yêu thích của chúng ta có thể được coi là bài tập thể dục.

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người phải làm việc tại nhà.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, không chỉ các gia đình làm việc tại nhà, mà giờ giải trí cũng tăng từ 5 giờ vào năm 2019 lên 5,5 giờ hằng ngày vào năm 2020, theo Eat This, Not That!

Khi làm việc ở nhà, chúng ta không dành thời gian đi lại, cũng không phải dừng lại để làm việc vặt hay gặp gỡ bạn bè để giao lưu sau giờ làm việc.

Và trong khi mọi người dành nhiều thời gian hơn ở nhà, thì chính xác là họ đang làm gì?

Theo một nghiên cứu gần đây, người ta đang xem các chương trình yêu thích của mình.

Từ năm 2015 đến 2019, ở Mỹ, người dân ở Tây Virginia xem TV nhiều nhất - chính xác là hơn 3,8 giờ mỗi ngày. Alaska có số giờ thấp nhất, khoảng 1,8 giờ mỗi ngày.

Những gì bạn không biết, nhưng nên làm, là khoảng thời gian thư giãn trên ghế sofa này có thể khiến bạn có nguy cơ mắc một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà bạn cần lưu ý càng sớm càng tốt.

Vì vậy, hãy đặt điều khiển từ xa xuống và bỏ bắp rang bơ đi, bởi vì bạn sẽ muốn biết về sự phát triển liên quan này.

Có mối liên hệ giữa việc bị đông máu và xem quá nhiều TV

Một nghiên cứu mới trên tạp chí European Journal of Preventive Cardiology cho biết có mối liên hệ giữa việc bị đông máu và xem quá nhiều TV mỗi ngày.





Trên thực tế, rủi ro cao hơn 35% khi xem TV từ 4 giờ trở lên mỗi ngày, so với 2,5 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày. Khá đáng sợ, phải không?

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng gợi ý rằng hoạt động thể chất không loại bỏ nguy cơ hình thành cục máu đông tăng lên khi xem TV lâu", tác giả chính, tiến sĩ Setor Kunutsor của Đại học Bristol (Anh), cho biết, theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Kunustor giải thích lý do cho mối tương quan là khi xem tivi trong thời gian dài, bạn bất động, điều này có thể khiến bạn có nguy cơ bị VTE (huyết khối tĩnh mạch).

Điều này xảy ra khi cục máu đông nằm sâu bên trong tĩnh mạch, có thể ở đùi, cẳng chân hoặc xương chậu của bạn, theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

Tình trạng này rất nghiêm trọng và có thể dẫn đến tàn tật hoặc tử vong, nhưng bạn có thể ngăn ngừa nó.

Nghỉ giải lao để kéo giãn là chìa khóa

Hãy thừa nhận rằng, xem truyền hình sẽ luôn là một hình thức giải trí không cần đầu óc và thú vị được yêu thích.

Thật thoải mái, đó là bạn bè trong phòng với chúng ta, và chúng ta không phải suy nghĩ hoặc thậm chí phản ứng nếu chúng ta không muốn.

Nhưng chắc chắn điều quan trọng là phải đặt ra giới hạn về lượng thời gian dành cho việc này.

"Nếu bạn đang say sưa xem TV, bạn cần phải nghỉ giải lao. Bạn có thể đứng và vươn vai 30 phút một lần hoặc sử dụng xe đạp cố định. Và tránh kết hợp xem TV với việc ăn vặt không lành mạnh", tiến sĩ Kunustor lưu ý.

Cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn và bằng cách dành thời gian của bạn, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn khi làm những việc khác mà bạn yêu thích, chẳng hạn như thiền, đi dạo quanh khu nhà hoặc thậm chí là thả lỏng cơ thể trong một động tác yoga, theo Eat This, Not That!