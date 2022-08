Thói quen nấu ăn tốt nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Đó là lý do tại sao các chuyên gia không ngừng nghiên cứu cách ngăn ngừa và giảm tác động của nó đến cuộc sống.

Các bệnh tim mạch có nhiều yếu tố góp phần, từ di truyền đến lối sống và mọi thứ liên quan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, các yếu tố nguy cơ chính bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, thừa cân, ăn uống không lành mạnh, hút thuốc và uống rượu quá mức.

Nhiều yếu tố nguy cơ này có liên quan đến chế độ ăn uống của chúng ta và những gì chúng ta tiêu thụ hằng ngày.

Và mặc dù không có một loại thực phẩm kỳ diệu nào bạn có thể ăn để ngăn ngừa bệnh tim, nhưng các nhà nghiên cứu đang phát hiện ra những thay đổi mà bạn có thể thực hiện khi nấu ăn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Theo nghiên cứu gần đây, một trong những thói quen tốt nhất khi bạn nấu ăn là sử dụng dầu ô liu thay vì bơ hoặc các chất béo bão hòa khác.

Thay thế chất béo "không lành mạnh" bằng dầu ô liu có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch của bạn theo thời gian và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ, trên 60.000 phụ nữ và 30.000 nam giới sử dụng dầu ô liu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và bệnh tim mạch, theo Eat This, Not That!

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thay thế những thứ như bơ thực vật, bơ, chất béo từ sữa và mayonnaise bằng dầu ô liu là những gì góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này.





Nhưng làm thế nào để hoán đổi thực phẩm này có tác động đến trái tim của bạn?

Thứ nhất, tiêu thụ lượng chất béo bão hòa cao hơn đã được biết là dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim vì cách chất này có thể can thiệp vào mức cholesterol của bạn.

Đây là lý do tại sao Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên nên giữ lượng chất béo bão hòa của bạn ở mức khoảng 5-6% lượng calo mỗi ngày (hoặc khoảng 13 gram đối với chế độ ăn 2.000 calo).

Để dễ hiểu hơn, một muỗng canh bơ đã có khoảng 7 gram chất béo bão hòa so với chỉ dưới 2 gram trong một thìa canh dầu ô liu.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Rối loạn Nội tiết, Chuyển hóa & Miễn dịch, một đặc tính tốt cho tim khác của dầu ô liu là nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể giúp ích cho tim và duy trì sức khỏe tổng thể.

Khi bạn đổi bơ lấy dầu ô liu, bạn không chỉ giảm lượng chất béo bão hòa và tăng lượng chất béo lành mạnh mà còn cung cấp chất chống oxy hóa hữu ích cho tim, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, hãy quan tâm đến trái tim của bạn và tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi đó.