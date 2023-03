Thói quen ngủ khiến bạn già nhanh hơn

Báo Good News Network mới đây dẫn thông tin từ một nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia thuộc Bệnh viện Beth Israel Deaconess (bang Massachusetts, Mỹ) cho biết giấc ngủ thật sự quan trọng với quá trình lão hóa và tuổi thọ.



Trong nghiên cứu này, nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu sức khỏe từ hơn 172.300 tình nguyện viên trưởng thành đang sống ở Mỹ, với độ tuổi trung bình là 50.

Thói quen ngủ không tốt có thể khiến bạn già đi nhanh hơn, thậm chí có nguy cơ rút ngắn tuổi thọ SHUTTERSTOCK

Trước đó, những người tham gia được hỏi về thói quen ngủ và được theo dõi sức khỏe trong vòng khoảng 4 năm. Trong thời gian này, hơn 8.600 người đã chết, với 30% là do bệnh tim mạch, 24% là do ung thư và 46% là do nguyên nhân khác.

Dữ liệu cũng cho thấy khoảng 8% trong số các trường hợp "tử vong do nguyên nhân khác" có thể liên quan đến thói quen ngủ kém.

Các nhà nghiên cứu cũng rút ra được 5 thói quen xấu có thể rút ngắn tuổi thọ trung bình và khiến bạn già hơn những người cùng tuổi. Chúng bao gồm: ngủ không đủ 7-8 tiếng/đêm; mất ngủ quá 2 lần/tuần; trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ quá 2 lần/tuần; phải dùng thuốc để hỗ trợ giấc ngủ; không cảm thấy khỏe khoắn khi thức dậy đến 5 ngày/tuần.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết những yếu tố trên có liên quan trực tiếp đến khả năng khởi phát bệnh tim mạch, ung thư và nguy cơ đột tử.

"Ngay từ khi còn trẻ, nếu mọi người có thể duy trì những thói quen ngủ tốt như ngủ đủ giấc, đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi sâu… sẽ có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tổng thể lâu dài", bác sĩ Frank Qian, đồng tác giả nghiên cứu cho hay.