Thói quen phổ biến dẫn đến cháy nổ, ai nghe xong cũng thấy mình trong cuộc

Vẫn còn tâm lý chủ quan

N.N.V, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đang thuê phòng ở tầng 12 trong ký túc xá (KTX) khu B, cho biết chưa có kỹ năng xử lý khi xảy ra hỏa hoạn. “Thú thật ở gần phòng mình có trang bị bình chữa cháy nhưng vì chưa từng thực hành nên cũng không biết sử dụng thế nào. Mình nghĩ khi xảy ra cháy nổ, sẽ dập lửa rồi chạy xuống dưới báo cho trưởng nhà để họ lên giúp”, N.V nói.

Nhiều sinh viên đang lưu trú tại các KTX và chung cư cao tầng tham gia Hội thao Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được Trung tâm Quản lý ký túc xá và khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng nay

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có những sinh viên như N.V, thường thiếu quan sát thiết bị thoát hiểm xung quanh và chỉ nghĩ đến việc chạy khi xảy ra sự cố. Nói về những thói quen dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ, N.V cho biết: “Mình nghĩ là do sử dụng điện không đúng cách, như cắm sạc qua đêm, dùng nhiều thiết bị cùng lúc nhưng không kiểm tra tải điện”.

Tuy nhiên, cũng có những sinh viên chủ động tìm hiểu về phòng cháy chữa cháy ngay từ đầu. Như Phạm Thủy Tiên, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đang ở phòng KTX tầng 16, cho biết ngay từ ngày đầu vào ở KTX Tiên đã chủ động tìm hiểu vị trí lối thoát hiểm và bình chữa cháy. Cô cho biết: “Mình luôn tuân thủ nội quy, không nấu ăn lén trong phòng, nguồn điện khi không sử dụng sẽ tắt đi”.

Rất đông sinh viên tham dự hội thao để học các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tương tự, Võ Quốc Cường, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đang ở tầng 9 KTX, cho rằng nguy cơ cháy chủ yếu đến từ chập điện và việc nấu ăn lén trong phòng. “Để đảm bảo an toàn, mỗi khi ra ngoài mình cắt cầu dao. Khi có cháy sẽ hô hoán chạy ra khỏi phòng rồi tìm người hỗ trợ”, Cường chia sẻ.

Những khuyến cáo để đảm bảo an toàn cháy nổ

Tại Hội thao Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 do Trung tâm Quản lý ký túc xá và khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng 15.11, trung tá Hoàng Quốc Việt, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM), cho biết những thiếu sót phổ biến mà sinh viên thường mắc phải khi sống tại ký túc xá, chung cư cao tầng chủ yếu liên quan đến việc sử dụng điện thiếu an toàn.

“Nhiều bạn có thói quen cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện, dùng ổ cắm kém chất lượng, hoặc không tắt thiết bị khi ra khỏi phòng. Chúng tôi khuyến cáo sinh viên cần ưu tiên thiết bị chính hãng, rút điện khi không sử dụng”, trung tá Việt cho hay.

Theo ông Việt, một thói quen nguy hiểm khác là việc sạc điện thoại, laptop qua đêm, đặc biệt là để trên nệm, dưới gối hoặc gần vật dễ cháy. Đồng thời, tuyệt đối không được tự ý câu móc, sửa chữa điện trong phòng hay mắc dây điện lên khung giường kim loại. Thói quen hút thuốc trong phòng cũng là nguyên nhân có thể gây cháy.

Sinh viên tham gia hội thao được thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy ẢNH: THẢO PHƯƠNG

"Nhiều sinh viên còn có xu hướng tích trữ quá nhiều đồ đạc, khiến không gian chật hẹp, tăng nguy cơ cháy và làm đám cháy lan nhanh hơn nếu có sự cố. Việc thường xuyên kiểm tra thiết bị điện là điều mà sinh viên ít để ý nhưng rất cần thiết. Một vấn đề đáng lo ngại khác là nhiều sinh viên không tham gia đầy đủ các buổi tập huấn PCCC, dẫn đến việc không nắm rõ cách sử dụng bình chữa cháy hay kỹ năng thoát hiểm cơ bản”, ông Việt cho biết.

Khi xảy ra cháy, trung tá Việt nhấn mạnh sinh viên phải giữ bình tĩnh, xác định đường thoát nạn, gọi 114 và hô hoán để mọi người xung quanh biết. Nếu đám cháy nhỏ, cần nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa. Điều quan trọng nhất là nắm rõ lối thoát hiểm, tuyệt đối không sử dụng thang máy và không được nhảy xuống đất dù ở bất kỳ độ cao nào. Khi di chuyển qua khu vực có khói, cần cúi thấp người, men theo tường và dùng khăn ướt che mũi để hạn chế hít phải khói độc. Ông cũng lưu ý, trong mọi tình huống, sinh viên không quay lại phòng lấy tài sản, bởi tính mạng luôn phải đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Việt Thắng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá và khu đô thị ĐH Quốc TP.HCM, cũng lưu ý sinh viên nên sử dụng ổ cắm chất lượng, có cầu chì ngắt và lót miếng chống cháy dưới ổ điện để hạn chế rủi ro. Với vấn đề nấu nướng, ký túc xá tuyệt đối cấm và chỉ cho phép sử dụng ấm siêu tốc. Ông Thắng cho biết: “Ban quản lý cũng khuyến khích sinh viên nên có lối sống tối giản, giảm bớt đồ đạc trong phòng để tránh cản trở lối thoát hiểm”.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, theo ông Thắng ban quản lý còn tổ chức các buổi diễn tập, hội thao PCCC, giúp sinh viên được thực hành trực tiếp cách xử lý đám cháy nhỏ, cách dùng bình chữa cháy, cũng như kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nhiều khói.

