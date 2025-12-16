Thói quen phổ biến sau buổi tập mà gymer cần phải tránh

Khi vào buổi tập, nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt và lưu lượng máu đến cơ bắp đều tăng cao. Hệ thần kinh và nội tiết vẫn ở trạng thái được kích thích, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tập gym không nên lao vào tắm ngay sau buổi tập mà nên chờ ít nhất 15-30 phút ẢNH: AI

Nhiều hướng dẫn khoa học cho thấy thay vì tắm ngay sau khi tập nặng, mọi người cần đợi cơ thể hạ nhiệt rồi hãy tắm. Cách này giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ phục hồi cơ, tốt hơn cho da và miễn dịch.

Trong và ngay sau tập cường độ cao, tim vẫn bơm máu mạnh. Mạch máu dưới da giãn ra để tản nhiệt. Nhiệt độ lõi cơ thể cao hơn so với lúc nghỉ ngơi. Lúc này, cách tốt là nghỉ ngơi hoặc đi bộ nhẹ, giãn cơ để nhịp tim và huyết áp trở về mức an toàn.

Nếu thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột bằng cách tắm lạnh hoặc nóng ngay sau khi tập, phản xạ co giãn mạch có thể bị xáo trộn, làm tăng nguy cơ choáng váng, tụt huyết áp tư thế đứng hoặc cảm thấy khó chịu trong người.

Với tắm nước lạnh, các bằng chứng khoa học cho thấy thời điểm là yếu tố quyết định. Tắm lạnh đôi khi được vận động viên dùng để giảm đau mỏi hoặc phục hồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tắm lạnh ngay sau buổi tập sức mạnh có thể làm suy giảm tín hiệu thích nghi của cơ, từ đó gây bất lợi cho mục tiêu tăng cơ. Điều này không có nghĩa tắm lạnh không tốt mà nhấn mạnh rằng để cơ bắp phục hồi tốt, người tập nên để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên rồi hãy tắm.

Ngược lại, tắm nước nóng ngay sau tập cũng tiềm ẩn rủi ro. Sau buổi tập, mạch máu đã giãn và huyết áp có xu hướng hạ. Tắm nước nóng sẽ tiếp tục gây giãn mạch mạnh hơn, làm giảm sức cản ngoại biên và khuếch đại tụt huyết áp. Hệ quả là gây choáng, buồn nôn hoặc thậm chí ngất ở người nhạy cảm. Vì vậy, thay vì tắm nước quá nóng thì chỉ nên tắm nước ấm để thư giãn, chọn nhiệt độ vừa phải và nên đợi cơ thể ổn định rồi hãy đi tắm.

Một vấn đề đặt ra là nên đợi bao lâu sau buổi tập mới có thể tắm. Không có một thời lượng tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả mọi người. Thế nhưng, đa số chuyên gia đồng thuận rằng nên đợi khoảng 15–30 phút sau khi kết thúc buổi tập cường độ cao hãy đi tắm. Khoảng chờ này cho phép nhịp tim và huyết áp trở về gần mức nghỉ, thân nhiệt giảm dần và cơ thể chuyển sang trạng thái hồi phục, theo Healthline.