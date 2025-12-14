Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống sữa protein vào buổi tối: bao nhiêu là đủ để tăng cơ, không tích mỡ?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/12/2025 09:56 GMT+7

Nghiên cứu dinh dưỡng thể thao cho thấy bổ sung protein gần thời điểm đi ngủ, đặc biệt protein tiêu hóa chậm như casein, sẽ kích thích tổng hợp protein cơ. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào liều lượng, loại protein cùng một số yếu tố khác.

Nạp khoảng 20-40 gram protein tiêu hóa chậm, chẳng hạn casein, khoảng 30 phút trước khi ngủ là đủ để tăng phản ứng tổng hợp protein cơ qua đêm, theo trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Uống sữa protein vào buổi tối: bao nhiêu là đủ để tăng cơ, không tích mỡ ? - Ảnh 1.

Sữa bổ sung protein casein phù hợp dùng trước khi ngủ vì hấp thu chậm, giúp cung cấp a xít a min đều đặn cho cơ

ẢNH: AI

Trên thực tế, chỉ cần nạp 20 gram protein là đủ để kích thích phản ứng tổng hợp protein cơ ở người trẻ tuổi. Tuy nhiên, liều cao hơn, ví dụ 40 gram, lại giúp kéo dài và duy trì nồng độ a xít amin trong máu lâu hơn trong đêm. Điều này có lợi khi muốn tối đa hóa phục hồi sau tập luyện cường độ cao.

Loại protein tiêu hóa chậm phổ biến nhất là casein. Casein có nhiều trong sữa nguyên kem, sữa ít béo, phô mai hay bột bổ sung protein casein.

Khi được hấp thụ, casein giải phóng a xít amin vào máu chậm và đều trong vài giờ. Do đó, chúng được xem phù hợp với khoảng thời gian ngủ dài. Nhiều thử nghiệm dùng casein trước khi ngủ cho thấy tăng phản ứng tổng hợp protein cơ qua đêm.

Whey, loại protein tiêu hóa nhanh, cũng kích thích phản ứng tổng hợp protein cơ nhưng thường ảnh hưởng ngắn hơn. Vì vậy nếu mục tiêu là nuôi cơ trong suốt giấc ngủ, casein là lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có whey thì dùng loại protein này vẫn có lợi nếu muốn bổ sung protein trước ngủ.

Một số người lo ngại dùng sữa bổ sung protein gần giờ đi ngủ có thể gây tích mỡ. Lo ngại này là có cơ sở, đặc biệt là với những loại sữa bổ sung protein có đường. Nếu không muốn tăng cân thì nguyên tắc chung là không để tổng lượng calo vượt quá nhu cầu calo ngày.

Trên thực tế, uống sữa protein vào buổi tối không tự động gây tăng mỡ nếu tổng lượng calo hằng ngày ở mức cân bằng hoặc thâm hụt nhẹ. Tăng mỡ chỉ xảy ra khi thừa calo lâu dài, bất kể calo đó tới từ protein, tinh bột hay chất béo.

Nếu muốn tối ưu hóa phát triển cơ, thời điểm phù hợp để nạp protein là khoảng 30 phút trước khi đi ngủ. Loại thực phẩm giàu protein nên là loại dễ tiêu hóa nhưng không quá nhiều đường, chất béo để tránh ảnh hưởng giấc ngủ. Những lựa chọn tốt là một ly sữa 200-300 ml hay một muỗng sữa bột protein casein pha với nước.

Những người dễ bị ợ nóng, trào ngược hoặc có rối loạn tiêu hóa nên ưu tiên chọn sữa ít béo hoặc bột casein pha loãng, tránh để quá no trước khi ngủ, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Có nên uống sữa protein vào buổi sáng?

Có nên uống sữa protein vào buổi sáng?

Uống sữa protein vào bữa sáng là cách mà nhiều người muốn kiểm soát calo và giảm cân. Thói quen này có lợi hay không phụ thuộc vào loại sữa protein mà chúng ta uống.

Khám phá thêm chủ đề

protein Buổi tối tăng cơ tích mỡ casein sữa protein
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận