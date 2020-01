2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng mình làm đúng

Ngày thứ 2 TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm 21 bị cáo vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất công gây thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng xảy ra tại TP.Đà Nẵng, HĐXX tập trung xét hỏi 2 bị cáo là cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Trước tòa, bị cáo Trần Văn Minh (64 tuổi, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ năm 2006 - 2011) tự tin khẳng định bản thân đã làm đúng quy định. Theo cáo trạng, bị cáo Minh bị cáo buộc đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm 22 nhà đất công sản, 7 dự án bất động sản , gây thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng. Bị cáo Minh bị truy tố về các tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Tại tòa, bị cáo Minh khẳng định cáo trạng truy tố ông có phần chưa chính xác. Nội dung hỏi và trả lời của bị cáo này tập trung vào các vấn đề giảm 10% tiền sử dụng đất khi nộp 1 lần và chuyển đổi tên khi hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách. Cụ thể, về một số dự án Vũ “nhôm” được giảm 10% tiền sử dụng đất nộp 1 lần là do UBND TP.Đà Nẵng căn cứ vào Nghị định 38 của Chính phủ, khi người mua đất nộp tiền sử dụng đất 1 lần được giảm 20%, nhưng Thường vụ Thành ủy nghiên cứu áp dụng chỉ giảm 10% để có lợi cho ngân sách. Chủ trương này có từ thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư Thành ủy, ông Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch UBND, khi bị cáo Minh lên làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ kế thừa thực hiện.

Theo cáo trạng, tại 7 dự án bất động sản gồm: dự án 29 ha thuộc khu đô thị quốc tế Đa Phước, công viên An Đồn, dự án Habour Ville, khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, dự án 3,77 ha đường Trường Sa, 1,5 ha đường Trường Sa và dự án Phú Gia Compound; trước khi được chuyển nhượng cho Phan Văn Anh Vũ, bị cáo Minh đã cùng các đồng phạm thực hiện các hành vi làm trái quy định của pháp luật về đất đai, tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” được giao quyền sử dụng đất tại 6/7 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Hậu quả thiệt hại cho nhà nước tại 7 dự án trên giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền là hơn 19.600 tỉ đồng.

Về việc giao 29 ha đất tại khu đô thị quốc tế Đa Phước, bị cáo Minh cho biết theo kết luận giám định, đất này gọi là đất sạch, về nguyên tắc phải đấu giá, nhưng thực tế thì đây là đất mặt nước nên khi giao cho công ty của Vũ “nhôm” là đúng theo quy định pháp luật. Đối với dự án hơn 3,7 ha ở khu du lịch Non Nước, đường Trường Sa, bị cáo Minh cho rằng, việc ra quyết định chuyển nhượng cho đơn vị của Vũ “nhôm” cũng là thực hiện đúng quy định pháp luật do đất chưa giải phóng mặt bằng, không cần qua đấu giá. Việc giảm 10% tiền sử dụng đất cũng là theo quy định chung của TP.Đà Nẵng. Về giá bán các dự án trên theo giám định thấp hơn giá thị trường gây thiệt hại cho nhà nước, bị cáo Minh phủ nhận và cho rằng thị trường bất động sản thời điểm đó đóng băng “nên giá đã bán có lợi cho ngân sách”.

Về dự án công viên An Đồn, bị cáo Minh khẳng định, chuyển nhượng khu đất này cho công ty của Vũ “nhôm” không qua đấu giá cũng đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, chủ tọa truy vấn “quy định ở đâu?”, bị cáo Minh nói công ty của Vũ “nhôm” là công ty bình phong của Bộ Công an, hoạt động được quy định theo chỉ thị của Thủ tướng. Khi đó Bộ Công an có công văn đề nghị địa phương tạo điều kiện cho công ty của Vũ “nhôm” được mua để phục vụ hoạt động ngành.

“Công văn của Bộ Công an có phải là quyết định bắt buộc chuyển nhượng không?”, chủ tọa hỏi tiếp. Đáp lại, bị cáo Minh vẫn khẳng định công văn của Bộ Công an là “quyết định bắt buộc phải thực hiện”. “Khi bị cáo là chủ tịch UBND TP được Bộ Công an giới thiệu Vũ là tình báo viên hoạt động trên địa bàn, chủ tịch Đà Nẵng phải tạo điều kiện để tình báo viên hoạt động. Không phải hôm nay tôi mới khẳng định mà cách đây 14 năm tôi đã khẳng định không sai trong quá trình giải quyết nhà công sản rồi”, bị cáo Minh nói.

Bị cáo Chiến: Đúng quy trình và không tư lợi ?

Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014, từ 2006 - 2011 là Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) bị cáo trạng xác định đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm 22 nhà, đất công vụ, gây thiệt hại hơn 2.422 tỉ đồng và khu đất 29 ha tại khu đô thị Đa Phước, gây thiệt hại hơn 11.300 tỉ đồng.

Trong việc chuyển nhượng dự án 29 ha đất ở khu đô thị Đa Phước, bị cáo Chiến khai không tham gia từ đầu nhưng ký ban hành văn bản thu hồi đất và giao toàn bộ cho Công ty CP xây dựng 79 của Vũ “nhôm”. Làm như vậy theo thỏa thuận nguyên tắc giữa UBND TP.Đà Nẵng với Tập đoàn Deawon Hàn Quốc vì “nghĩ đó là hợp đồng giao đất”.

Chủ tọa phiên tòa truy vấn: “Bộ TN-MT xác định văn bản đó không phải là quyết định nhà nước giao đất, quyền sử dụng đất. Bị cáo có biết không?”. Bị cáo Chiến đáp, tất cả các cơ quan đều tham mưu thế, ông chỉ là một khâu trong quy trình, khi đó thấy toàn bộ đúng quy trình, thủ tục pháp luật. Bị cáo Chiến cũng bày tỏ mong HĐXX xem xét bối cảnh Đà Nẵng khi đó, 29 ha khi đó chỉ là mặt nước chứ không phải mặt đất.

Tiếp tục trả lời, bị cáo Chiến khai không có quan hệ với Vũ “nhôm” , chỉ biết đây là chủ doanh nghiệp như các doanh nghiệp khác ở địa bàn, cũng không biết Vũ “nhôm” đứng sau nhiều vụ chuyển nhượng đất công sản tại Đà Nẵng mà chỉ biết khi cơ quan công an điều tra. Bị cáo Chiến khẳng định không được hưởng lợi ích vật chất, tiền bạc gì khi ký các văn bản chuyển nhượng bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”. Càng không biết Vũ “nhôm” có mối quan hệ thân thiết như thế nào với các lãnh đạo TP.Đà Nẵng.

Đối với các quyết định bán 22 nhà, đất công sản khác, ông Chiến khai chỉ ký các văn bản sau khi có quyết định của bị cáo Minh. “Tôi tin tưởng quyết định của chủ tịch, tin tưởng cơ quan giúp việc chuyên môn. Việc tôi ký chỉ là một khâu trong quy trình. Khi ký, tôi không chịu sự chỉ đạo của bất kỳ ai”, bị cáo Chiến nói.