3 ngày tết, nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông và đánh nhau giảm mạnh

Bộ Y tế cho biết, hôm nay, 13.2 (mùng 2 tết Tân Sửu), tại các cơ sở y tế , tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) là 4.674 trường hợp, giảm 20,3% so với cùng ngày của tết Canh Tý 2020. Tổng số ca tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, là 13 ca, ít hơn 8 ca giảm (giảm 38%) so với cùng ngày tết Canh Tý 2020.

Tính đến 7 giờ sáng ngày mùng 2 tết Tân Sửu năm nay, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết (từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng Chạp đến 7 giờ sáng ngày mùng 2 tết), có 30.507 ca khám, cấp cứu liên quan đến TNGT, giảm 17,6% so với cùng kỳ tết Canh Tý. Trong đó, 11.497 trường hợp phải nhập viện điều trị (chiếm 37,7% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến TNGT), giảm 8,4% so với cùng kỳ tết Canh Tý.

Tai nạn do đánh nhau giảm mạnh

Tính đến 7 giờ sáng ngày mùng 2 tết năm nay, sau 3 ngày nghỉ tết đầu tiên, đã có 321 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 34 ca so với cùng kỳ tết Canh Tý, không có ca tử vong. Có 108 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác; 1 ca tử vong do bị bắn. Số ca cấp cứu do chất nổ khác tăng cao so với tết Canh Tý 2020, do năm nay Bộ Y tế thu thập thống kê, cả số cấp cứu do vũ khí cùng vật liệu nổ khác.

Các bác sĩ của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cấp cứu nạn nhân nhập viện do pháo tự chế phát nổ. ẢNH BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC CUNG CẤP

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, theo thống kê ngày hôm nay (mùng 2 tết), tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 575 trường hợp, giảm (1,4%) so với cùng ngày của tết Canh Tý; số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe do đánh nhau là 528 trường hợp, không tăng so với cùng ngày của tết Canh Tý; không có ca tử vong.

Trong 3 ngày nghỉ tết vừa qua (từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng Chạp đến 7 giờ sáng ngày mùng 2 tết), đã có 1.986 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, giảm 44% so với cùng kỳ của tết Canh Tý.

Số ca tai nạn do đánh nhau trong 3 ngày qua chiếm 2,9% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện; có 6 trường hợp tử vong, giảm 50% so với 12 ca tử vong ghi nhận cùng kỳ tết Canh Tý.