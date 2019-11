321/427 đại biểu chấp nhận thất thu 5.000 tỉ, dù đây là tiền lệ xấu

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, do Chính phủ chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật Khoáng sản chậm 2 năm 6 tháng; và thi hành luật Tài nguyên nước chậm 4 năm 8 tháng đã dẫn đến thời gian này không thể thực thi được việc thu tiền cấp quyền khai thác với các loại tài nguyên trên. Theo ước tính của Chính phủ, khoản tiền thất thoát là khoảng 5.000 tỉ đồng, nhưng không thể thu được, do không có quy định về hồi tố. Thêm vào đó, theo Chính phủ, đa số các dự án khai thác khoáng sản là của doanh nghiệp nhà nước , như TKV, PVN, EVN… Do đó, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội ra một nghị quyết cho phép không thu khoản tiền trên. Trong khi đa số đại biểu ngậm ngùi ở thế đã rồi (như kết quả ở trên cho thấy), một số đại biểu rất bất bình trước việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn vừa khiến ngân sách thất thu, vừa làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của pháp luật , tạo ra tiền lệ xấu là bất tuân luật rồi xin Quốc hội xí xóa. Một số đại biểu không đồng tình với con số ước tính của Chính phủ, cho rằng thiệt hại thực sự của ngân sách có thể lớn hơn, do đó, đề nghị để lại xem xét cho kỹ trước khi Quốc hội thông qua.