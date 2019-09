Bộ Y tế đã 'hết sức trách nhiệm' trong vụ VN Pharma ra sao?

Liên quan đến vụ việc nêu trên, hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, gồm: buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, xảy ra tại Công ty VN Pharma, theo quy định tại điều 157 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015; và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo quy định tại điều 360 BLHS 2015. Trong vụ án xảy ra tại Công ty VN Pharma, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị cáo ở khung cao nhất, từ 20 năm tù đến chung thân. Đến nay, TTCP đã chuyển kết luận thanh tra đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng để tiếp tục làm rõ, xử lý.