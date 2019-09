Phải truy đến cùng “đường dây” thuốc ung thư giả

Liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác, ngày 18.9 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada, theo quy định tại điều 360, bộ luật Hình sự (https://thanhnien.vn/thoi-su/truy-trach-nhiem-hinh-su-tai-bo-y-te-trong-vu-thuoc-ung-thu-gia-1127767.html ).

Người bệnh chết vì lòng tham của những kẻ như này, đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng. Thanh Loan (Hà Nội)

Việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 10 loại thuốc do Công ty Helix Canada sản xuất; cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại VN cho Công ty Helix Canada năm 2014; việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty VN Pharma và đã chuyển tài liệu sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục làm rõ.