363 trấn áp tội phạm thời giãn cách xã hội

PV Thanh Niên nhiều lần theo chân Tổ 363 Công an Q.5 (TP.HCM) tuần tra, kiểm soát, ghi lại cảnh trấn áp, truy đuổi các đối tượng nghi vấn trộm cướp những ngày qua...

Đêm 18.7, hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng CSGT-TT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN), Cảnh sát ma túy, Cảnh sát PCCC... thuộc Công an Q.5 điểm danh tại trụ sở công an quận, rồi bắt đầu chuyến tuần tra, kiểm soát xuyên đêm.

PV Thanh Niên theo một tổ công tác di chuyển chậm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hồng Bàng… “Mùa dịch bệnh nên đường sá vắng người lắm.

Tụi cướp giật vì thế cũng “đói hàng”, thế nhưng các đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân lại manh động hơn”, anh Th., Tổ trưởng tổ HSĐN Công an Q.5, nhận định.

Khoảng 20 giờ 30, khi tổ công tác đang di chuyển trên đường An Dương Vương, anh Th. nhận được điện thoại của nhóm 4 HSĐN do anh H. dẫn đầu đề nghị đến hỗ trợ, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Rất nhanh, anh Th. vọt xe lên thông báo với các đồng đội, rồi tức tốc quay đầu xe chạy hướng ra đường Trần Hưng Đạo hỗ trợ đồng đội.

Qua kiểm tra, đối tượng ngồi sau tàng trữ 1 bịch ma túy trong gói thuốc lá. Trong cốp xe máy còn có cả dụng cụ để “đập đá”. “Anh ơi, em khổ lắm mấy anh ơi. Mấy anh cho em lấy điện thoại gọi điện về cho mẹ già. Tí nữa bị bắt rồi, mẹ em lặn lội mưa gió đi tìm tội nghiệp lắm mấy anh ơi...”, người tàng trữ ma túy tên N.A.T (38 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) mếu máo nói. Cả T. và người đàn ông cầm lái tên N.M.T (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đều thừa nhận nghiện ma túy nặng.

Ít phút sau, xe chuyên dụng của Công an P.6 (Q.5) tới hiện trường chở các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng, để đảm bảo phòng chống dịch, Công an P.6 phải chở 2 đối tượng vào Bệnh viện Q.5 để xét nghiệm Covid-19 . “Em đang bị mất khứu giác, mấy ngày trước bị sốt nữa...”, N.A.T khai nhanh với cán bộ Công an P.6. Thông tin này được báo cho Tổ 363 đang đứng trước Bệnh viện Q.5 khiến ai nấy đều thấp thỏm, lo đối tượng bị nhiễm Covid-19 thì cả tổ sẽ phải cách ly. Cũng may, kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 hai đối tượng âm tính nên ai cũng thở phào. Hai đối tượng được đưa về lại trụ sở Công an P.6, cho mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay kỹ càng trước khi vào trong trụ sở công an lấy lời khai. Còn tổ công tác lại tiếp tục lên đường tuần tra.