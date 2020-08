75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2020): Sống trong lòng đồng bào

10 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở

Đại úy Lê Văn Tình là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (giai đoạn 2015 - 2020) vừa được Bộ Công an tuyên dương. Trước đó, anh có 10 năm liên tục (từ 2009 đến 2019) là chiến sĩ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng về thành tích huấn luyện, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (2013 - 2017)…