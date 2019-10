An Giang: Bắt giữ 3 nghi phạm sản xuất, lưu hành tiền giả

Ngày 31.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ 3 nghi phạm gồm Trần Minh Trí (31 tuổi), Châu Anh Phụng (22 tuổi) và Võ Minh Quang (21 tuổi, cùng ngụ H.Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất và lưu hành tiền giả

Khoảng 12 giờ 30 ngày 28.10, người dân trình báo tại tiệm sửa xe thuộc ấp Tà On, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn có nhóm người làm tiền giả , Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, Công an H.Tri Tôn và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính