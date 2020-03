An Giang: Cách ly 2.144 người về từ Campuchia để phòng dịch Covid-19

Tìm 20 người đi Malaysia nhưng chưa trở về địa phương

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang vào chiều 23.3, ông Tuấn cho biết thêm có 727 người khác cũng đang được địa phương cách ly , theo dõi y tế tại nhà. Qua theo dõi, tất cả những người được cách ly đều có sức khỏe tốt.

Tuyến biên giới tỉnh An Giang được kiểm soát chặt chẽ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ảnh: Trần Ngọc

Tỉnh An Giang thông tin có 38 công dân đi Malaysia, trong đó có 18 người đã trở về địa phương, được cách ly theo dõi y tế và tất cả mẫu đều âm tính với bệnh Covid-19. Hiện còn 20 người chưa trở về An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Công an tỉnh An Giang khẩn trương phối hợp với các địa phương trong tỉnh tìm kiếm 20 người này. Khi phát hiện người nào có mặt tại An Giang thì tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu đi xét nghiệm bệnh.

Đối với những người từ Campuchia trở về tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế trong vòng 14 ngày. Cần thiết thì đưa vào các cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung để theo dõi, điều trị kịp thời đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quốc tế Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang) kiểm tra người ra vào khu vực biên giới Ảnh Trần Ngọc

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Bình yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Công an... phối hợp quản lý chặt tuyến biên giới, kiểm soát cửa khẩu, chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh An Giang khẩn trương có văn bản tham mưu UBND tỉnh An Giang có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh An Giang 1 xe xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lưu động nhằm giúp tỉnh chủ động phòng, chống dịch Covid-19.