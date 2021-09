An Giang đón 233 công dân từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An về quê

Tối 26.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức đón 233 công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An trở về quê an toàn.