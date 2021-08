An lòng người ở lại

Để đảm bảo hỏa táng và nhanh chóng đưa tro cốt người mất do nhiễm Covid-19 về với gia đình, lực lượng chức năng đang triển khai lắp đặt thêm lò hỏa táng cũng như đề nghị các tỉnh hỗ trợ TP.HCM hỏa táng các trường hợp tử vong không phải do Covid-19.

Ngày 19.8, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh (BTL) TP.HCM, cho biết công việc tiếp nhận, lưu giữ và bàn giao tro cốt người qua đời vì mắc Covid-19 đến tận gia đình vừa là trọng trách, vừa là bổn phận, trách nhiệm mà BTL TP.HCM được Quân khu 7, Thành ủy và UBND TP.HCM tin tưởng giao nhiệm vụ trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Công việc này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm, chia sẻ của các đơn vị, từ Sở TN-MT, BTL TP.HCM, các bệnh viện, chính quyền địa phương, cơ sở mai táng… Về phía BTL TP.HCM, khi có ca mất, các đội công tác đặc biệt sẽ tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản và phối hợp tổ chức hỏa táng theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, trang nghiêm.

Thiết lập đường dây nóng

Theo thượng tá Phong, những ngày gần đây, số ca tử vong có dấu hiệu gia tăng, có thời điểm vượt quá khả năng xử lý của các cơ sở hỏa táng; chưa kể có thời điểm lò hỏa táng bị hỏng, phải dừng hoạt động để sửa chữa. Chia sẻ nỗi đau mất mát người thân với các gia đình, thượng tá Nguyễn Thanh Phong bày tỏ, khi thi hài được bàn giao cho BTL TP.HCM thì gia đình hãy an tâm. Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang TP sẽ chăm nom chu đáo, bảo quản cẩn thận và thực hiện các nghi thức tâm linh trong thời gian chờ hỏa táng. “Trong thời gian chờ đợi đó, tại nhà lưu giữ có bàn thờ, hương hoa, nhang đèn đầy đủ để người ra đi thanh thản, người ở lại cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng vì đã có bộ đội thay mình chăm lo cho thân nhân quá cố”, thượng tá Phong chia sẻ.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự H.Củ Chi bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 ở H.Bến Cầu, Tây Ninh ngày 19.8 ẢNH: MAI BÁ QUÂN

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cho biết sắp tới khi tiếp nhận thi hài, BTL TP.HCM sẽ có thư hoặc thông báo tới gia đình là bộ đội đã tiếp nhận và đang lưu giữ, bảo quản, chờ đến lượt hỏa táng; khi hỏa táng xong, BTL TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng đưa về tận gia đình. BTL TP.HCM cũng sẽ triển khai lắp đặt thêm lò hỏa táng ở vị trí phù hợp theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Bên cạnh đó, BTL TP.HCM cũng thiết lập đường dây nóng để thân nhân hỏi thăm những thông tin liên quan về công tác hỏa táng, lưu giữ thi hài; đồng thời đây cũng là kênh tiếp nhận thông tin về các trường hợp còn khó khăn để phối hợp chính quyền địa phương cùng chăm lo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cụ thể, 2 số điện thoại nóng gồm: 069.652.401 và 02866.822.000.

Cũng theo thượng tá Phong, Cục Chính trị Quân khu 7 đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh thuộc Quân khu 7 và trao đổi với Cục Chính trị Quân khu 5 và Quân khu 9 về tiếp nhận, bàn giao tro cốt người mất vì Covid -19 về cho gia đình của các tỉnh.

Chiều 19.8, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, đại tá Nguyễn Tấn Bảo, Phó chính ủy BTL TP.HCM, thông tin thêm hiện BTL TP.HCM đã lập 7 đội công tác đặc biệt, các Ban chỉ huy quân sự quận, huyện và TP.Thủ Đức mỗi nơi cũng lập 1 đội tiếp nhận, bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 để giao về cho gia đình. Căn cứ vào số lượng thi hài, BTL TP.HCM phối hợp để xử lý, phân luồng về các cơ sở hỏa táng, nếu quá tải sẽ đưa thi hài vào khu vực bảo quản, chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi hỏa táng. Đồng thời, tổ chức vận chuyển, bảo quản và bàn giao tro cốt đến từng gia đình chu đáo nhất. Đại tá Bảo cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thời điểm có thể chậm trễ, nhưng bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ xem người mất vì Covid-19 như người thân của mình để bảo quản, giữ gìn, khâm liệm, hỏa táng cẩn thận; đồng thời mong muốn bà con yên tâm, không nóng vội mà làm sai quy định.

Điều tra vụ chở thi thể về bến tre hỏa táng

Tại buổi họp báo chiều 19.8, liên quan vụ việc chở 36 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng , đại tá Nguyễn Tấn Bảo cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ để kết luận và truy cứu trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan. Bước đầu, tài xế khai nhận đã chở 2 chuyến với tổng cộng 36 thi thể, trong đó có thi thể người mất vì Covid-19, từ TP.HCM về nhà hỏa táng Phúc Lộc Viên, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre. Đơn vị hỏa táng xác nhận đã tiếp nhận 36 thi hài.

Đại tá Bảo cho biết tài xế lợi dụng luồng xanh để chở thi thể, vi phạm Quyết định số 5188/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh, chưa thực hiện thông báo với trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương. Đồng thời, tài xế cũng vi phạm Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Mặt khác, việc di chuyển thi thể, bao gồm thi thể người mắc Covid-19 , qua nhiều địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các chốt kiểm soát dịch bệnh chưa kiểm tra chặt chẽ phương tiện lưu thông nên các tài xế có thể lợi dụng giấy ưu tiên hoạt động luồng xanh để vận chuyển thi thể hoặc các mặt hàng khác sai quy định.

Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, BTL TP.HCM đã tham mưu Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh giáp ranh hỗ trợ hỏa táng các trường hợp tử vong không phải do Covid-19 để giảm tải cho TP. Đồng thời, đề nghị UBND TP.HCM rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động các cơ sở mai táng, bệnh viện để xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển ca tử vong do Covid-19 sai quy định; yêu cầu các chốt kiểm soát ở các quận huyện kiểm soát chặt chẽ phương tiện. Các sở, ngành và quận, huyện, TP.Thủ Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân an tâm, tin tưởng BTL TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lo hậu sự ca tử vong do Covid-19.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết sau khi nhận thông tin về vụ việc, Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra các sai phạm trong vụ việc này, bao gồm cả sai phạm của nhà đòn (cơ sở mai táng) thông đồng chuyên chở thi hài (nếu có).

Giao tro cốt người mất vì Covid-19 cho gia đình ở Tây Ninh Sáng 19.8, Ban Chỉ huy quân sự H.Củ Chi đã tiếp nhận tro cốt từ cơ sở hỏa táng Long Thọ (xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi) và bàn giao tận tay gia đình ở H.Bến Cầu (Tây Ninh). Thiếu tá Thi Hoàng Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự H.Củ Chi, cho biết bên cạnh bàn giao tro cốt tới các gia đình trên địa bàn, đơn vị cũng được giao nhiệm vụ bàn giao tro cốt tới một số quận, huyện của TP.HCM ở địa bàn giáp ranh là tỉnh Tây Ninh. Trước đó ít ngày, đơn vị đã bàn giao tro cốt một trường hợp mắc Covid-19 khác ở H.Tân Châu (giáp biên giới Campuchia ). Khâu bàn giao giản dị nhưng đảm bảo trang trọng trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương nơi người mắc Covid-19 qua đời. Thiếu tá Minh cho biết đến nay đơn vị đã tiếp nhận 18 trường hợp và bàn giao tận gia đình 14 trường hợp; đối với 4 trường hợp còn lại chưa thể bàn giao do gia đình đang đi cách ly, đơn vị đang lưu giữ tại trụ sở, thắp hương, nhang đèn hằng ngày đảm bảo trang nghiêm, ấm cúng.

TP không chấp nhận tình trạng thi thể được di chuyển ra ngoài tầm kiểm soát và vi phạm quy định phòng chống dịch; đồng thời đưa ra các biện pháp ngăn chặn. Cũng theo ông Khuê, TP đang tính toán phương án lập app (ứng dụng trên điện thoại thông minh) để giúp thân nhân biết được hiện thi thể người mất đang được tiếp nhận, quản lý như thế nào một cách khoa học.