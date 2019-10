Án mạng đau lòng ở Long An: Người mất mạng vô cớ, kẻ đối diện sự trừng phạt

Kẻ thủ ác đối diện khung hình phạt lên đến tử hình Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Nguyễn Ngọc Hải Điền đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi gây ra án mạng đau lòng vào chiều 21.2, Điền bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người. Ba ngày sau, Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh tạm giam Điền về tội danh giết người. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND tỉnh Long An truy tố bị can Điền. Vụ án sẽ được xét xử vào tháng 11.2019. Tuyệt đối không được “tự xử” Chiều 20.10, luật sư Lê Văn Lâm, Văn phòng luật sư Mê Kông (Đoàn luật sư Long An), khẳng định hành vi của bị can Điền cầm hung khí nguy hiểm đâm trúng tim làm nạn nhân tử vong, đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Điều này quy định, người nào giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Theo luật sư Lê Văn Lâm, trong trường hợp phạm tội quả tang, nếu có bắt giữ người, thì sau đó phải nhanh chóng thông báo hoặc áp giải ngay đến cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý, chứ tuyệt đối không được “tự xử”, bởi nếu “tự xử” là vi phạm pháp luật. Với vụ án mạng đau lòng cụ thể này, nếu đây thật sự là vụ án bắt cóc trẻ em đi nữa, thì bị can Điền cũng không có quyền xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe anh Bảo dẫn tới thương tích hoặc gây chết người.