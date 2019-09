Án mạng giữa biển, người tử vong, kẻ vào tù

Ngày 20.9, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Phương (24 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 8 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 28.3, tàu cá KG - 92256 TS do ông Nguyễn Ngọc Hùng làm thuyền trưởng đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển thuộc xã Thổ Châu, H.Phú Quốc (Kiên Giang), thì Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Thái (28 tuổi) và một người tên Lý, đều là ngư dân trên tàu tổ chức uống rượu ở boong tàu. Thấy cả nhóm uống rượu, ông Hùng không cho nên cả 3 giải tán.

Sau đó, Phương lên sàn phơi khô tìm điện thoại nhưng không có. Tại đây, Phương gặp Thái nhưng do có mâu thuẫn trước đó, nên Thái hăm doạ đòi chém chết Phương. Tiếp đó, Thái cầm dao chém Phương nhiều nhát. Tiếp theo, Thái quay bề lưỡi dao chém trúng vào tay trái của Phương gây chảy máu. Được Lý và ngư dân khác trên tàu can ngăn, Thái làm rơi cây dao xuống boong tàu. Lúc này, Phương liền lấy cây dao nói trên và 1 cây dao khác định đem cất giấu, thì bị Thái xông vào đánh. Lý và một số người khác can ngăn, thì Thái cầm cục đá đánh vào đầu làm Lý bị thương.

Thái tiếp tục xông vào Phương và đe doạ giết Phương. Lúc này, Phương cầm dao chém nhiều nhát vào người Thái làm Thái té ngã. Thái được mọi người trên tàu cầm máu và đưa vào cabin. Sau đó, Phương gặp ông Hùng báo sự việc và đưa cây dao gây án. Ông Hùng điều khiển tàu chạy vào xã Thổ Châu để cấp cứu cho Thái, nhưng mới chạy được một đoạn thì Thái tử vong.

Ngày 29.3, Phương bị Công an xã Thổ Châu bắt giữ. Đến ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp nhận Phương, sau đó khởi tố và bắt tạm giam.