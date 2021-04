Án mạng ở Quảng Nam: Khởi tố bị cam đâm chết đầu bếp Lương Sơn Quán

Sáng 2.4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ án mạng ở Lương Sơn Quán, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Họp (31 tuổi, ở TT.Tân Bình, H.Hiệp Đức, Quảng Nam), để điều tra về tội giết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chưa thực hiện bắt tạm giam đối với Họp vì bị can này đang điều trị vết thương tại bệnh viện. Cảnh sát điều tra phối hợp với cảnh sát hỗ trợ tư pháp canh giữ Họp tại bệnh viện đề phòng anh ta tự sát hoặc bỏ trốn.

Bị can Họp lúc mới vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. ẢNH: C.X

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 27.3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán (đóng tại TT.Tân Bình) đến làm việc thì phát hiện đầu bếp của quán là Lương Văn Nhựt (28 tuổi, ở xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức) tử vong với vết thương trên người.

Cạnh đó, hai vợ chồng chủ quán là chị M. (29 tuổi) và chồng cũ là Nguyễn Văn Họp, bị thương nặng, trên người có nhiều vết máu. Trong đó, chị M. bị chém vào phần đầu, tai.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương, 2 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ án mạng này, trước đó thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ghen tuông.

Theo thiếu tướng Dũng, khoảng 9 giờ ngày 27.3, khi Trần Văn Họp đến quán nhậu Lương Sơn Quán thì phát hiện đầu bếp của quán là Lương Văn Nhựt đang ngủ với vợ cũ của mình là chị Lê Thị Mai. Khi phát hiện đầu bếp đang ngủ với vợ cũ, Họp đã nổi cơn ghen tuông, Họp đóng cửa lại rồi dùng dao đâm Nhựt tử vong tại chỗ. Họp tiếp tục dùng dao chém vào vùng đầu, tai vợ cũ rồi tự sát.

Trong khi đó, một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nơi Họp đang điều trị cho biết, hiện sức khỏe của Họp đã ổn định, không còn thở máy và đã nói chuyện được. Bệnh nhân đã được rút sonde dạ dày (ống thông vào dạ dày để đưa thức ăn vào), rút dẫn lưu màng phổi và vết thương khô. Riêng vợ cũ của Họp cũng đã khỏe lại nhưng vẫn đang nằm tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.