Án mạng vì tiếng loa kẹo kéo: Con người sao ác với nhau...

Nhiều vụ chết người chỉ vì tiếng loa kẹo kéo Tháng 5.2017, anh N.C.C (H.Cần Giờ, TP.HCM) trong lúc nhậu có mở loa hát karaoke. Không chịu nổi tiếng ồn từ hàng xóm, Đặng Thanh Nhặn (32 tuổi) sang nhắc nhở, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc xô xát, Nhặn đánh vào vùng đầu anh C., là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong. Khoảng 22 giờ ngày 28.12.2019, hai nhóm thanh niên đang nhậu tại phòng trọ sát nhau tại TP.Bạc Liêu thì nhóm của anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ở P.5) có hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Do ồn ào, nhóm thanh niên nhậu phòng kế bên qua cự cãi. Bất ngờ, một thanh niên dùng dao đâm vào vùng cổ khiến anh Duy tử vong. Tháng 4.2020, Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, quê Bến Tre, trú tại Bình Chánh, TP.HCM) ngồi nhậu tại nhà anh N.V.D (25 tuổi) cùng dãy trọ với Khoa và một người bạn. Cả ba tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Do ồn ào, ông B. ở cùng dãy trọ sang nhắc nhở thì hai bên cự cãi, dẫn đến xô xát. Khoa đã đâm chết ông B. và bị công an bắt giữ sau đó.