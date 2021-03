An toàn chung cư: Cần kiểm tra gấp

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ em bé ở Hà Nội trèo qua lan can rơi từ tầng 12 xuống đất không phải là lần đầu tiên xảy ra các tai nạn liên quan đến lan can chung cư.

Trước đó đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm. Để xảy ra các tai nạn thương tâm là do nhiều chủ đầu tư không tuân thủ quy định về quy chuẩn an toàn trong xây dựng công trình . Bên cạnh đó, không ít người còn thiếu kiến thức, ý thức trong việc bảo vệ an toàn khi sống trong các căn hộ chung cư.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua (không nên bố trí các thanh ngang để trẻ tựa chân trèo qua lan can) và không có lỗ hổng nhét lọt quả cầu đường kính 100 mm. Đối với nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng thì tại lô gia và sân thượng ở những vị trí cao từ 9 tầng trở lên, chiều cao tối thiểu là 1,4 m. Lan can ở cầu thang và các vị trí khác từ 0,9 - 1,1 m.