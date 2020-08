Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thãnh bão số 4 trên Biển Đông, giật cấp 11

Do ảnh hưởng của bão số 4 , vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trên biển, bão có khả năng mạnh nhất với gió mạnh ở cuối cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Bão có khả năng đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc), ảnh hưởng đến Việt Nam chủ yếu là gây mưa lớn.

Đáng lưu ý, ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, dù dự báo đi vào đất liền Trung Quốc nhưng hoàn lưu bão số 4 sẽ gây ra mưa lớn cho các khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 20 - 22.8, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng.