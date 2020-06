Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguyên đại úy công an lãnh án tù vì tội lừa đảo

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Huy Diễn (42 tuổi, quê TP.HCM), nguyên là đại úy công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đồng phạm là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (38 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) thực hiện. Ngày 4.6,

Diễn tại phiên tòa Ảnh: Nguyễn Long

Năm 2017, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Diễn 14 năm tù giam và Tuyết 8 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo Diễn có đơn kháng cáo, kêu oan.

Năm 2019, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra lại.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, ban đầu, bị cáo Diễn quanh co chối tội nhưng chiều cùng ngày đã thành thật khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình trước HĐXX.

HĐXX đã tuyên phạt Diễn 8 năm tù giam và Tuyết 5 năm tù giam cùng về tội danh trên.

Lừa người yêu cũ

Theo cáo trạng, Diễn có quan hệ yêu đương với bà C. từ năm 2007 đến năm 2010. Sau khi chia tay, Diễn và bà C. đều lập gia đình riêng nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Trong thời gian công tác tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2013, Diễn quen biết với bị án Tuyết đang chấp hành án 14 tháng về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Tuyết chấp hành án xong, Tuyết cùng Diễn góp vốn kinh doanh xe cẩu, làm cát, mở quán cà phê ở H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Quá trình sống và làm ăn chung với nhau, Diễn kể mối quan hệ yêu đương trước đây với bà C. cho Tuyết nghe.

Sau đó, từ giữa năm 2014 đến năm 2015, Diễn sắp đặt, chỉ dẫn Tuyết gọi điện thoại cho bà C. tự giới thiệu là bà con thân thích với một thứ trưởng Bộ Công an "có khả năng chạy chuyển công tác cho cán bộ chiến sĩ trong ngành".

Tin tưởng là thật, bà C. và ông H. (cùng công tác tại Công an TP.HCM) đã chuyển tiền nhờ chạy chuyển công tác nhưng thực chất đã bị Diễn, Tuyết chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Quá thời hạn cam kết nhưng không thấy được chuyển công tác, ông H. và bà C. mới biết bị Diễn, Tuyết lừa đảo chiếm đoạt tiền. Sau đó, bà C. đã tự dùng tiền cá nhân hoàn trả lại 160 triệu đồng cho ông H. và tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Diễn và Tuyết đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.