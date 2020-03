Bà Rịa - Vũng Tàu: Thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3.2018 đến tháng 9.2019, Trường thuê ô tô của nhiều người trên địa bàn các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM… sau đó làm giả các giấy tờ liên quan rồi đem thế chấp cho người khác vay tiền tiêu xài.

Cụ thể, tháng 8.2018, Trường thuê ô tô BS 72A - 185.12 của anh Đặng Ngọc Huy (ngụ TX.Phú Mỹ) với giá 600.000 đồng/ngày. Thời hạn thuê là 10 ngày.

Sau khi thuê xe xong, ngày 14.8.2018, Trường làm giả giấy tờ xe mang tên Hoàng Văn Trường rồi đem thế chấp cho anh Trần Đại Nghĩa (ngụ TP.Bà Rịa) để vay 300 triệu đồng, với thời hạn 1 tháng.

Cũng trong tháng 8.2018, Trường thuê ô tô BS 72A - 219.43 của anh Võ Xuân Hòa (ngụTX.Phú Mỹ) với giá 15 triệu đồng/tháng rồi đem thế chấp cho anh Hồ Công Minh (quê Đồng Nai) để vay 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường còn thuê hơn 10 ô tô khác của các nạn nhân rồi làm giả giấy tờ thế chấp cho nhiều người khác nhau để vay tiền tiêu xài. Sau khi biết Trường lừa đảo, nhiều nạn nhân làm đơn tố cáo Trường đến cơ quan công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Trường về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu giả của cơ quan tổ chức. Trong thời gian bị điều tra, Trường đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã.