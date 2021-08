Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giữ 5 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Hai người sử dụng ma túy dương tính Covid-19 Ngày 18.8, Công an TX.Phú Mỹ đang phối hợp cùng lực lượng chức năng truy vết những người tiếp xúc với nhóm thanh niên khai sử dụng ma túy có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11.8, Lê Hùng T. (21 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, H.Châu Đức) thuê một ô tô 4 chỗ đi từ nhà qua TX.Phú Mỹ gặp nhóm bạn gồm 3 nữ và 1 nam chơi. Đến 23 giờ ngày 12.8, T. thuê ô tô 4 chỗ khác để chở 3 người bạn cùng xã Quảng Thành là Nguyễn Khoa Hoàng A. (21 tuổi), Nguyễn Văn H. (27 tuổi) và Nguyễn H. (19 tuổi) khác từ xã Quảng Thành đến chỗ T. đang ở. Tại đây, nhóm của T. đã cùng sử dụng ma túy với nhóm 3 nữ và 1 nam. Sau khi sử dụng ma túy xong, Hoàng A, Văn H. và Nguyễn H. về lại xã Quảng Thành. Khoảng 23 giờ ngày 14.8, T. tiếp tục thuê ô tô này chở Hoàng A. và Văn H. qua cùng sử dụng ma túy, đến 22 giờ ngày 16.8 thì cả 3 cùng về lại xã Quảng Thành. Thấy T. có biểu hiện ho, sốt, gia đình đã báo chính quyền xã Nghĩa Thành kiểm tra nhanh cho kết quả T. dương tính Covid-19. Ngay sau đó, T. cùng 3 người bạn của mình được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả T. và Hoàng A. dương tính Covid-19. Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ cho biết nhóm thanh niên trên đã khai nhận cùng sử dụng ma túy tại nhà thuê không phải nhà nghỉ. Hiện Công an TX.Phú Mỹ và Công an H.Châu Đức đang phối hợp cùng lực lượng chức năng truy vết những người liên quan đến nhóm thanh niên trên.