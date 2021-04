Ba tháng, TP.HCM thu giữ hơn 315 kg ma túy, bắt 849 người liên quan

Công an TP.HCM phát hiện 36 vụ, xử lý 34 người chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ 14 khẩu súng, 3.337 viên đạn các loại và 326 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM , cho biết tình hình thế giới diễn biến phức tạp sẽ tác động đến an ninh, trật tự trong nước... Tình hình dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong trong thời gian tới.