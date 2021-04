Công an TP.HCM khen thưởng 9 CSGT đấu tranh chống tội phạm và gương người tốt

Theo đó, Công an TP.HCM khen thưởng cho 7 chiến sĩ thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng PC08) vì đã dũng cảm, mưu trí phát hiện truy bắt ô tô chở thuốc lá lậu . Kết quả, CSGT phối hợp với Công an Q.7 bắt 2 nghi phạm, 2 ô tô và 1.800 cây thuốc lá lậu.

Đại úy Trần Xuân Sang (Trạm CSGT Đa Phước) được Công an TP.HCM khen thưởng vì đã nhanh trí dùng xe mô tô chuyên dụng, bật đèn ưu tiên mở đường cho 1 ô tô chở người bệnh nhân nguy kịch đang di chuyển trên QL 50 hướng từ Long An về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hành động của đại úy Sang giúp bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, thượng tá Lê Viết Tiệp (Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an TP.HCM ) đánh giá cao về tinh thần dũng cảm, mưu trí của các chiến sĩ CSGT. Hành động này của các chiến sĩ CSGT sẽ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp đỡ người dân trên các tuyến đường. Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng PC08, thay mặt lực lượng CSGT hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.