Bắc bộ đối mặt mùa đông khắc nghiệt

Đợt không khí lạnh có cường độ cực mạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ đã được Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo sớm.

Rét tê tái ngay từ đầu đông

Ngày 14.12, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp khiến nền nhiệt độ giảm sâu từ 10 - 12 độ C. Khảo sát tại Hà Nội vào thời điểm ban đêm và sáng sớm, nhiều người lao động , vì đặc thù công việc, phải vất vả mưu sinh ở thời điểm nhiệt độ thấp nhất, trời rét nhất đều có cảm nhận chung như thế.

Ông Hoàng Văn Nam (40 tuổi), hành nghề xe ôm đợi khách trên đường Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết đã gần 7 năm ông giữ thói quen bắt đầu chạy xe từ 6 giờ sáng, nên chẳng xa lạ gì với mùa đông Hà Nội . Nhưng theo ông Nam, rét năm nay khắc nghiệt hơn, đợt rét ngay từ đầu đông đã có cảm giác tay chân bị ê buốt, dù đã đeo găng tay. “Những ngày qua, khăn, kính, khẩu trang, găng tay là những đồ dùng cá nhân không thể thiếu mỗi khi rời phòng trọ ra đường đón khách nhưng có bịt kín mít từ đầu đến chân, mỗi khi chạy xe gió lùa vào tôi vẫn thấy lạnh”, ông Nam nói.

Trời lạnh vắng khách, nhiều quán nước vỉa hè ở Hà Nội phải đốt lửa để hút khách đến uống nước, sưởi ấm ẢNH: NGỌC THẮNG

Làm nghề bảo vệ cho siêu thị trên đường Hồ Tùng Mậu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Láu (quê ở Thái Bình) cho biết hôm nào làm ca đêm thì từ khoảng 11 - 12 giờ đêm trở đi là “cảm nhận được cái lạnh thấu xương”. Nghề bảo vệ, nhưng không phải ngồi một chỗ mà luôn chân luôn tay vận động xếp chỗ đỗ xe cho khách. “Vận động nhiều thế cũng không ăn thua, đêm nào có gió thổi nhiều, tôi phải mặc thêm áo mưa để cản gió, tránh rét”, ông Láu cho biết.

Ghi nhận tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai là những địa phương có vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Fansipan, Y Tý (Lào Cai) được cảnh báo xảy ra băng giá, sương muối , trong những ngày vừa qua, chính quyền và người dân cũng cấp tập triển khai nhiều biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại.

Cửa hàng quần áo, găng tay giữ ấm tại Hà Nội hút khách những ngày rét đậm, rét hại ẢNH: HOÀI TRANG

Theo ông Vũ Xuân Quý, Trưởng phòng Kinh tế TX.Sa Pa (Lào Cai), trước mùa đông năm nay, UBND TX.Sa Pa đã có kế hoạch hành động chống rét bảo vệ cây trồng và đàn gia súc, khi hiện nay tổng đàn gia súc lên tới 22.500 con trâu, bò. Mỗi con trâu, bò hiện có giá vài chục triệu đồng, là một tài sản lớn nên người dân có ý thức bảo vệ, giảm thiểu tình trạng chăn thả trâu bò ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Người dân chủ động dự trữ thức ăn khô và mở rộng diện tích đồng cỏ lên tới trên 100 ha.

Cũng theo ông Vũ Xuân Quý, với các địa bàn vùng cao như P.Hàm Rồng và các xã Sa Pả, Tả Phìn (TX.Sa Pa) có sẵn phương án di tản đàn trâu, bò xuống địa bàn P.Cốc San (TP.Lào Cai) để tránh rét trong những ngày có rét hại hay băng giá, tuyết rơi.

Rét đến sớm, mùa đông khắc nghiệt hơn

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 14.12, các tỉnh Bắc bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, kết hợp với dòng siết trên mực khí quyển tầng cao nên từ ngày 15.12, các tỉnh Bắc bộ trời nhiều mây, gây ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Qua thống kê những ngày qua, nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ở khu vực đồng bằng chỉ từ 10 - 12 độ C. Tại Hà Nội trong sáng 18.12, nhiệt độ hạ xuống dưới 11 độ C. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) liên tiếp trong ngày 17 - 18.12, đều ghi nhận ở mức 0,8 độ C, thấp hơn cả nhiệt độ trong tháng 12.2019 là 3,8 độ C. Còn tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất là 4 độ C, cao hơn so với nhiệt độ tháng 12.2019 là 1,6 độ C.

Người dân các xã vùng cao H.Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đưa trâu xuống vùng thấp tránh rét ẢNH: P.HẬU

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đợt rét tháng 12.2019 xảy ra do phát xạ nhiệt nên nhiệt độ chỉ hạ thấp vào ban đêm, còn ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ lên phổ biến trên 20 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn nên không cảm giác rét như đợt rét của năm nay. Còn đợt rét năm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, trời nhiều mây nên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm không cao. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 10 - 12 độ C, còn ban ngày cao nhất cũng chỉ từ 14 - 16 độ C và cộng với độ ẩm cao nên người dân cảm nhận trời rét hơn. “Chúng tôi ghi nhận đây cũng là đợt rét đến sớm hơn so với thời điểm trung bình nhiều năm, rét đậm rét hại thường rơi vào khoảng 10 ngày cuối tháng 12 hằng năm”, ông Hưởng nói.

Nhận định về xu hướng thời tiết mùa đông năm nay, ông Hưởng nhấn mạnh, trong bản tin dự báo mùa của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cách đây vài tháng đều cảnh báo, mùa đông năm 2020 - 2021 sẽ rét hơn so với mùa đông năm 2019 - 2020. Trong đó, các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung nhiều vào thời điểm tháng 1 và tháng 2.2021.

“Chúng tôi dự báo trong tháng 1.2021, nền nhiệt trung bình tháng thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C thì giai đoạn này sẽ là khoảng thời gian có khả năng cao vùng núi các tỉnh phía bắc xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như băng giá, mưa tuyết. Hiện tại, kỹ thuật dự báo chưa cho phép dự báo được hiện tượng cực đoan trước một thời gian dài và phải gần đến thời điểm xảy ra, chúng tôi mới có thể dự báo và đưa ra các cảnh báo được”, ông Hưởng nói.