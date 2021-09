Bạc Liêu: 12 người tụ tập đánh bài trong lúc giãn cách bị phạt 180 triệu đồng

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai còn đề nghị công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật 12 người về hành vi đánh bài ăn tiền

Các nghi can tụ tập đánh bài ăn tiền bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và mời 12 người này về trụ sở Công an P.Hộ Phòng làm rõ. Tại công an, bà M. cùng 11 đánh bạc chung khai nhận do không có việc làm ổn định, thất nghiệp trong lúc giãn cách xã hội nên thường tụ tập tại nhà bà M. để đánh bài tứ sắc ăn tiền.