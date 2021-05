Bắc Ninh cách ly y tế KTX Công ty Canon do có 2 ca dương tính

Theo quyết định do ông Vương Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký, từ 10 giờ ngày 12.5, Bắc Ninh thiết lập vùng cách ly y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đối với toàn bộ khu KTX Công ty TNHH Canon Việt Nam, H.Quế Võ và chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview với tổng số phòng là 396 phòng và 1.300 nhân khẩu.

Ngoài ra, thiết lập cách ly y tế đối với toàn bộ xóm Chùa, khu Thái Bảo, P.Nam Sơn (TP.Bắc Ninh) với tổng số 22 hộ gia đình, 300 nhân khẩu.

Thời gian cách ly là 14 ngày, tùy theo diễn biến dịch mà thời gian cách ly có thể dài hơn.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.