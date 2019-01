“Băm nát” rừng phòng hộ Long Thành: Khối lượng cây bị đốn hạ vượt quy định 187%

Trình UBND tỉnh Đồng Nai xử lý Trả lời Thanh Niên, ông Lê Hữu An, Phó chánh thanh tra Sở NN-PTNT, cho hay đơn vị đã tiến hành thanh tra thực tế tại khu vực rừng ngập mặn tại hai xã Long Thọ, Phước An (H.Nhơn Trạch) và phát hiện nhiều sai phạm đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát. “Từ những sai phạm trên, Thanh tra Sở đã lập báo cáo kết luận thanh tra và tham mưu cho lãnh đạo Sở NN-PTNT trình UBND tỉnh biện pháp xử lý”, ông An nói.