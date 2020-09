Bám trụ ở biên cương

Ngày 4.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an Hà Nội, Thanh Hóa phối hợp truy tìm nữ giám đốc bị tố lừa đảo.