Băn khoăn việc tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật

Ngày 15.9, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), nhiều ý kiến băn khoăn trước đề xuất của Chính phủ về việc tách luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi thành 2 dự án luật, gồm luật GTĐB do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo và luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.