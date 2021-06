Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 11.6: 'Nóng' từ 4 chuỗi lây nhiễm mới ở TP.HCM

Bệnh nhân tử vong ngày 10.6 với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân ung thư túi mật giai đoạn muộn.

“Đánh giá thực hiện giãn cách hơn 10 ngày qua tại Q.Gò Vấp, nếu như trong thời gian sắp tới, số ca phát hiện trong khu cách ly được kiểm soát tốt; trường hợp phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng không nhiều… thì khả năng quận thực hiện giãn cách và kiểm soát y tế phòng chống dịch sẽ có chuyển biến tốt”, ông Dũng nói và cho biết thêm: “Trên cơ sở theo dõi tiến độ và biểu đồ tình hình dịch bệnh hằng ngày, Q.Gò Vấp đánh giá chỉ cần thực hiện đợt giãn cách này 15 ngày là đủ. Do hiệu quả đã có chuyển biến, nếu không có ca phát sinh mới và người dân đã khó khăn lắm rồi”.

Tại cuộc họp lãnh đạo Q.Gò Vấp, cho biết tính đến ngày 11.6, quận có 106 ca F0 chủ yếu liên quan đến điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng. Quận đã cách ly tập trung gần 600 ca F1, cách ly tại nhà hơn 2.000 ca F2. Số điểm phong tỏa ngày 11.6 còn 41 điểm, giảm 3 điểm so với ngày 10.6.

ở chung cư Ehome 3 (Q.Bình Tân) với 16 ca: Từ 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện quốc tế City ngày 5.6 và 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Triều An ngày 7.6, qua truy vết, TP.HCM phát hiện 14 ca bệnh khác tại khu vực này, trong đó có 1 công nhân làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Hiện tại ổ dịch này đang được kiểm soát chặt chẽ. Ổ dịch này còn liên quan đến chùm 5 ca bệnh ở khu tái định cư tại phường 16 (Q.8). Theo HCDC ngày 11.6, chuỗi lây nhiễm ở 2 địa điểm này đã tăng lên 21 ca.

Bệnh viện Triều An và Bệnh viện Q.12 tạm ngưng nhận bệnh nhân vì Covid-19

Theo HCDC, chung cư Ehome 3 có quy mô 14 block và mỗi block cao 9 tầng. Tính đến ngày 11.6, chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3 đã ghi nhận 8 ca bệnh sống tại chung cư và 13 ca bệnh liên quan.

Trước đó, ngày 30.5, Q.Bình Tân ghi nhận ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại chung cư Ehome 3 là BN7409 sống tại tầng 4 block A6. BN7409 làm việc chung với bệnh nhân là hội viên nhóm Truyền giáo Phục Hưng tại công ty Thiên Tú FN. Tiếp theo, thành phố ghi nhận thêm BN7418, sống cùng phòng với BN7409. Lúc này, Block A6 được phong tỏa.

Tiếp đến vào sáng 5.6, BN8737 ở tầng 9 block A3 cảm thấy mệt mỏi, uể oải kéo dài nên đi khám tại bệnh viện và cho kết quả dương tính Covid-19. Các lực lượng chức năng đã phong tỏa Block A3, A4 chung cư và lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho toàn bộ cư dân trong khu vực. Kết quả tầm soát phát hiện thêm 5 ca bệnh, gồm: BN8946, BN8947 (là hai người sống chung với BN8737); BN9096, BN9496 cũng sống cùng tầng 9; và BN9486 sống tại tầng 2.

Ngày 11.6, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp liên quan đến chuỗi lây này; trong đó 3 người cư trú ở Bình Chánh là bạn của nhóm chuyển nhà cùng với vợ, con của người bạn này. 3 bệnh nhân cùng một gia đình này được Bộ Y tế công bố là BN9830, BN9831, BN9832. Bệnh nhân thứ tư liên quan đến chuỗi lây này là BN9833, là một người lao công ở khu A3 sống tại Q.8.

Ngoài ra, theo HCDC, BN9498 còn một quán nước khác tại Khu tái định cư ở phường 16 (Q.8). Đây là địa điểm mà nhóm tài xế xe cấp cứu gồm 4 người của một bệnh viện thường xuyên ghé tới cũng đã có kết quả dương tính (BN9547, BN9548, BN9549, BN9550).

Sáng 11.6.2021, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký quyết định áp dụng Chỉ thị 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và yêu cầu giám đốc Công an tỉnh cho tạm dừng cấp căn cước công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn tỉnh áp dụng các Chỉ thị 15 /2020 và 16/2020 về giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh Tiền Giang tạm ngưng cấp căn cước công dân trong 2 tuần, tính từ ngày 11.6.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các huyện Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo và thị xã Gò Công đã triển khai phương án thành lập 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 gồm: Chốt cầu Tân Hương trên Quốc lộ 1 điểm nối với thành phố Tân An, tỉnh Long An, Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa điểm nối cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đường tỉnh 879C và Cầu Mỹ Lợi điểm nối với H.Cần Đước, tỉnh Long An.

Tiền Giang giãn cách xã hội, tạm dừng cấp căn cước công dân vì Covid-19 phức tạp

Sáng 11.6, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại Cầu Mỹ Lợi ở TX.Gò Công có 16 thành viên gồm: y tế, công an, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, quân sự ; do công an làm tổ trưởng. Tổ hoạt động chống dịch này chia làm 2 ca trực liên tục suốt 24/24 giờ.