Báo động sang chấn tâm lý: Đau lòng những vụ học sinh tự tử

Bộ LĐ-TB-XH từng cảnh báo trẻ sang chấn tâm lý do Covid-19 Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết đầu tháng 2.2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Bộ LĐ-TB-XH có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em (TE) và bảo đảm an toàn cho TE trong đại dịch. Bộ này cũng đưa ra cảnh báo bên cạnh các nguy cơ lây nhiễm bệnh, TE có nguy cơ cao bị sang chấn tâm lý, khủng hoảng tâm lý do đại dịch phải cách ly xã hội . Bộ LĐ-TB-XH đề nghị UBND các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ TE, bảo đảm an toàn cho TE cùng với triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ, phòng ngừa sang chấn tâm lý; phòng chống nguy cơ bạo lực, xâm hại TE.