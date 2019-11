Bão số 6 đổ bộ, sóng biển cao 3 - 6 m đe dọa cảng biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên sẽ có một đợt mưa to đến rất to. Đợt mưa này bắt đầu từ chiều 9.11 và kéo dài đến hết ngày 12.11 với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 200 - 400 mm. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các tỉnh không được phép chủ quan trong công tác ứng phó bão số 6 khi thông tin dự báo đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay. Các địa phương nằm trong vùng dự báo rà soát ngay các công trình kè, đê biển, đặc biệt là vị trí xung yếu có biện pháp gia cố, không để xảy ra các tình huống mất an toàn khi bão đổ bộ.