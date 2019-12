Bắt 3 nghi phạm lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Ngày 17.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm, gồm: Nguyễn Thanh Đức (25 tuổi), Hoàng Giữ Lâm (21 tuổi) và Hoàng Anh Tuấn (25 tuổi, đều ngụ tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.