Bắt 4 thanh niên dùng giấy tờ giả thuê 6 ô tô đem bán, chiếm đoạt 3 tỉ

Chiều 13.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng giấy tờ giả để thuê xe ô tô tự lái, rồi đi bán, hoặc cầm cố.

4 nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Bá Duy (17 tuổi), Hoàng Danh Quang (23 tuổi, đều ngụ tại xã Lăng Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), Đinh Trọng Công (24 tuổi, ngụ xã Hồng Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) và Đoàn Anh Đức (23 tuổi, ngụ xã Hùng Sơn, H.Cao Lộc, Lạng Sơn).

Cơ quan chức năng thu giữ 6 xe ô tô, 12 loại giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân, đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe ô tô…

6 xe ô tô bị các nghi phạm đem cầm cố, hoặc bán cho người dân đã được công an thu hồi T.ANH

Qua điều tra, công an xác định, 4 nghi can này đã bàn bạc nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng tìm mua các loại giấy tờ tùy thân giả để thuê xe ô tô tự lái. Nhóm này sau đó giả danh là giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe giả rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) để làm hợp đồng thuê xe.

Sau khi thuê được xe, nhóm này sử dụng các giấy tờ làm giả như đăng ký xe ô tô , giấy chứng nhận kiểm định mang tên nghi phạm để đi cầm cố và bán xe cho một số người ở Nghệ An, Lạng Sơn, Hải Dương với giá hàng trăm triệu đồng mỗi xe.

Số tiền cả nhóm đã chiếm đoạt là hơn 3 tỉ đồng. Từ lời khai của các nghi can, cơ quan công an đã thu hồi được 6 chiếc xe bị đem bán, cầm cố. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.