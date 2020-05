Bật đèn xe máy, xe đạp điện ban ngày: Thiếu thực tế

Nhiều năm qua, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý làm chủ đầu tư luôn là tâm điểm chú ý của người dân Cà Mau vì có quá nhiều chuyện 'lình xình'.

Nhiều người dân, doanh nghiệp vẫn chưa 'mặn mà' dùng dịch vụ công trực tuyến do lo ngại về bảo mật thông tin , tốc độ đường truyền, một số thủ tục vẫn phải mang hồ sơ lên để đối chiếu như cấp phép xây dựng.

Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa phá đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An rồi chuyển ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ, bắt giữ 3 nghi phạm cùng 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá và ketamin.