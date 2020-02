Bắt giám đốc Công ty Hưng Phú bán 'dự án ma' lừa đảo khách hàng

Các khách hàng khi hợp đồng mua đất nền của Công ty Hưng Phú đã nộp tiền cho Hội từ 50 - 70% giá trị mua đất. Sau đó, Hội không giao đất mà bỏ trốn. Nhiều nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hội đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Hội. Qua quá trình điều tra, xác định Hội đang lưu trú ở tỉnh Lâm Đồng nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến bắt giữ theo quyết định truy nã.