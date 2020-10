Bắt giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài vì bán dự án ma

Ngày 22.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03) Công an TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài (Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài, ngụ Q.Bình Tân) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

CQĐT xác định, mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ ngày 3.7.2020, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m2) rồi ký với ông Nguyễn Quang Thanh 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất của mình và của người khác đứng tên.

Bị can Tài còn lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỉ đồng và đã nhận hơn 31 tỉ đồng do ông Nguyễn Quang Thanh chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị can Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông Thanh tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền rồi chiếm đoạt.