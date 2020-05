Điều tra dự án 'ma' ở TP.HCM

Trong vụ việc này, Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại P.Long Trường, Q.9), do ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9) làm tổng giám đốc, bị hàng chục khách hàng tố cáo vẽ ra dự án (DA), tự phân lô, rao bán , ký hợp đồng đặt cọc bán cho hàng loạt khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Khi các nạn nhân phát hiện mình bị lừa, thì ông Cường “biến mất”.