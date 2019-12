Bắt giam nhóm 'thôi miên' lấy tiền chủ tiệm tạp hóa

Ngày 2.12, liên quan đến vụ "thôi miên" để lấy tiền của chủ tiệm tạp hóa, Công an H.Chợ Lách (Bến Tre) đã bắt tạm giam Phạm Văn Tâm (27 tuổi), Hoàng Thị Nguyệt (34 tuổi) và Bùi Văn Dương (24 tuổi, cả ba cùng ngụ H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 11.2019, Tâm, Nguyệt và Dương cùng nhau làm nhiều mẫu hợp đồng đăng ký trưng bày sản phẩm giả lấy tên là “Tổng phân phối Nam Sài Gòn” đến các cửa hàng tạp hóa ở miền Tây để tiếp thị sản phẩm, mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24.11, cả ba thuê ô tô chở theo nhiều thùng chứa kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu… đến cửa hàng tạp hóa của chị Huỳnh Thị Thu Huệ (ở xã Hòa Nghĩa, H.Chợ Lách) để tiếp thị sản phẩm.

Tại đây, Nguyệt và Dương tự giới thiệu là nhân viên công ty “Tổng phân phối Nam Sài Gòn”, thuyết phục bà Huệ ký hợp đồng trưng bày sản phẩm, nếu bà Huệ đồng ý sẽ được công ty hỗ trợ kệ trưng bày, tủ mát và tiền lương mỗi tháng là 1,5 triệu đồng, nhưng với điều kiện bà Huệ phải mang 20 triệu đồng để lên sản phẩm cho Nguyệt chụp hình gửi về công ty.

Được thuyết phục, bà Huệ đã mang 19 triệu đồng ra cho Nguyệt chụp ảnh, trong lúc Dương và Tâm mang các thùng hàng vào cửa hàng. Sau đó, Nguyệt lấy 19 triệu đồng rồi cùng Dương và Tâm lên xe tẩu thoát. Trong khi đó, bà Nguyệt vẫn “ như bị thôi miên ” không biết đang xảy ra việc gì.

Một lúc sau tỉnh lại biết bị mất tiền, bà Huệ gọi điện thoại vào số máy ghi trên bản hợp đồng nhưng không được, biết mình bị lừa, bà Huệ liền cùng người thân tìm 3 kẻ lừa đảo trên. Rất may là trong lúc tẩu thoát, 3 nghi can này đã điều khiển xe đến một số cầu giao thông đang làm trên địa bàn xã Tân Thiềng, H.Chợ Lách. Do vậy, người nhà của bà Huệ mới có thể đuổi kịp nhóm lừa đảo rồi bắt lại giao cho Công an H.Chợ Lách xử lý.

Hiện vụ "thôi miên" để lừa đảo đang được Công an H.Chợ Lách tiếp tục điều tra làm rõ.