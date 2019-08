Bắt 'giang hồ mạng' đòi nợ thuê Quang 'Rambo'

Ngày 13.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đòi nợ thuê do Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo” hay Quang “Tài chính” , 35 tuổi, ngụ Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cầm đầu, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng tạm giữ 4 người liên quan khác gồm: Nguyễn Đức Nhân (ngụ Q.Long Biên, TP.Hà Nội); Đỗ Văn Thịnh; Nguyễn Văn Huy (cùng ngụ Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Xuân Linh (trú TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, những hoạt động trên mạng xã hội của Quang “Rambo” đã có ảnh hưởng xấu đến lối sống giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Do đó, sau khi Công an tỉnh Bắc Ninh bắt Khá “bảnh” về hành vi tổ chức đánh bạc , nhiều địa phương đã triệt phá nhiều ổ nhóm liên quan đến “tín dụng đen”, Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật của Quang “Rambo”. Thượng tá Bình cũng cho biết ổ nhóm Quang “Rambo” đã được đặt trong tầm ngắm của công an từ đầu năm 2019. Sau khi đủ bằng chứng, tài liệu thì cơ quan công an mới tổ chức bắt giữ.