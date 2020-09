Bắt kẻ mạo xưng đại biểu Quốc hội, phóng viên để lừa đảo

Sáng 2.9, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự Trần Phước An (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) để củng cố hồ sơ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 30.8, An cùng một người bạn đi xe khách từ Hà Nội vào Quảng Nam. Do mâu thuẫn dọc đường với bạn, khi đến địa phận Đà Nẵng thì An xuống xe. Sau đó, An liên hệ Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tự xưng phóng viên của Truyền hình An ninh ti vi, đề nghị “bố trí” chỗ ở và được Sở Du lịch giới thiệu đến khách sạn T.H (đường Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà).

Tại đây, An lại “nổ” là đại biểu Quốc hội và yêu cầu gặp chủ khách sạn là bà H. (47 tuổi) với ý định lừa đảo.

Qua nói chuyện, An biết bà H. cần bán khách sạn nên dụ bà H. đưa 10 triệu đồng mời thầy cúng về giải hạn để bán nhanh. Tiếp đó, An gặp bà L.Đ.Th (71 tuổi, du khách Hà Nội, đang ở khách sạn T.H), biết bà Th. có nhu cầu về quê nên An tiếp tục mạo xưng là đại biểu Quốc hội, có nhiều mối quan hệ, có thể mua vé máy bay để lừa lấy của nạn nhân 6 triệu đồng.