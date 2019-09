Bắt nguyên cán bộ hải quan cảng Sài Gòn

Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam Phạm Minh Sơn, nguyên công chức viên hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 TP.HCM, để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới . Đây là vụ án do Bộ Công an phát hiện và chuyển giao để Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.