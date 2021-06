Bắt nhóm giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng

Sáng 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở của Ngô Văn Thu (50 tuổi, trú tại TT.Long Điền, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, trú P.Mỹ Bình, Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (52 tuổi, trú P.Bình Đức, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, trú P.Bình Đức, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (46 tuổi, trú P.Mỹ Bình, cùng thuộc TP.Long Xuyên, An Giang, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Riêng bị can Lưu Bách Thảo (57 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Việt An, trụ sở tại P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên cùng bị khởi tố nhưng hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài.